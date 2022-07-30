Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджан

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 1994 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 340, вторую дозу получили 164 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 1241, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 249 человек.