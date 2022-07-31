https://news.day.az/society/1483421.html В Геранбое произошло тяжелое ДТП: есть погибшие и раненые
В Геранбое произошло тяжелое ДТП: есть погибшие и раненые
В Геранбое произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, который проходит по территории Геранбойского района.
Столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовик Ford.
Во время аварии 2 человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте, три человека были госпитализированы с травмами.
По факту проводится расследование.
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