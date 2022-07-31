В Гяндже автомобиль сбил насмерть пешехода
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В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Наримана Нариманова легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106" сбил пытавшегося перейти улицу Джалила Джаннетова (1970 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице.

По факту проводится расследование.