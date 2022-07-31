https://news.day.az/society/1483448.html Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибший - ФОТО
В Исмаиллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро АПА, сегодня примерно в 10:00 на участке автодороги Шамахы-Муганлы-Исмаиллы, проходящем через село Талистан, столкнулись два легковых автомобиля марки KIA.
В результате столкновения один из водителей, житель города Баку Гаджиев Руслан Вагиф оглу (1985 г.р.) от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия, а его пассажир житель села Джулян Гусейнов Гасан Мушфиг оглу (1999 г.р.) получил ранения. Пострадавший госпитализирован в Исмаиллинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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