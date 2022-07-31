https://news.day.az/society/1483464.html Проведен вступительный экзамен в военные лицеи
Проведен вступительный экзамен в военные лицеи
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в военные лицеи Министерства обороны Азербайджанской Республики.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был проведен в 7 экзаменационных корпусах в Баку и Нахчыване.
В экзамене ожидалось участие 1735 абитуриентов (в Баку - 1345, в Нахчыване - 390).
Обработка экзаменационных материалов начнется с 1 августа. В связи с тем, что проверка ответов на письменные задания, предложенные на экзамене, отнимает много времени, результаты планируется объявить в ближайшие 3-4 дня.
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