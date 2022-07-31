Проведен вступительный экзамен в военные лицеи

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в военные лицеи Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был проведен в 7 экзаменационных корпусах в Баку и Нахчыване.

В экзамене ожидалось участие 1735 абитуриентов (в Баку - 1345, в Нахчыване - 390).

Обработка экзаменационных материалов начнется с 1 августа. В связи с тем, что проверка ответов на письменные задания, предложенные на экзамене, отнимает много времени, результаты планируется объявить в ближайшие 3-4 дня.