https://news.day.az/society/1483501.html В Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом
В Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 434 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 324 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 798 838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 786 682 человека вылечились, 9 748 - скончались, число активных больных составляет 2 408.
За последние сутки в стране проведены 3 129 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 045 427.
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