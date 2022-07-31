В Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 434 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 324 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 798 838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 786 682 человека вылечились, 9 748 - скончались, число активных больных составляет 2 408.

За последние сутки в стране проведены 3 129 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 045 427.