https://news.day.az/society/1483504.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 682 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 213, вторую дозу получили 119 человек, "бустерную" дозу - 1 130 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 220.
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