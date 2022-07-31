Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 682 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 213, вторую дозу получили 119 человек, "бустерную" дозу - 1 130 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 220.