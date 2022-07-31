В некоторых районах Азербайджана прошли дожди

Обнародована информация о фактических погодных условиях в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 21:00 31 июля в Дашкесане, Гедабее, Алтаагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе прогремела молния, в Грызе и Лязя прошел сильный дождь.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что количество выпавших осадков составило 42 мм в Лязя и Грызе. Скорость западного ветра в Шамахе достигла 16 м/с.