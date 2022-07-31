https://news.day.az/society/1483554.html В некоторых районах Азербайджана прошли дожди
В некоторых районах Азербайджана прошли дожди
Обнародована информация о фактических погодных условиях в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 21:00 31 июля в Дашкесане, Гедабее, Алтаагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе прогремела молния, в Грызе и Лязя прошел сильный дождь.
Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.
Она отметила, что количество выпавших осадков составило 42 мм в Лязя и Грызе. Скорость западного ветра в Шамахе достигла 16 м/с.
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