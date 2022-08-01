https://news.day.az/society/1483581.html В Бакинском метро пассажирке стало плохо
В Бакинском метро пассажирке стало плохо
В столичном метро стало плохо молодой девушке.
Инцидент был зафиксирован утром на станции метро "Низами", передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Так, пассажирка внезапно потеряла сознание и упала.
Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил, что сотрудники метрополитена оказали помощь девушке: "Для пассажирки была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции и метрополитена оказывали пострадавшей первую помощь до приезда бригады".
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