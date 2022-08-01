https://news.day.az/society/1483613.html Сколько человек отравились в Азербайджане в июле?
Сколько человек отравились в Азербайджане в июле?
В июле в Клинический медицинский центр (КМЦ) обратились 880 человек с отравлением.
Как сообщили Day.Az в КМЦ, 158 из них были помещены в отделение токсикологии КМЦ, остальные были выписаны домой после оказания первой медицинской помощи.
Из них 100 человек отравились лекарствами, 22 - уксусной кислотой, 4 человека обратились с пищевым отравлением, 7 человек отравились этиловым спиртом.
Один человек был госпитализирован в связи с анафилаксией, 7 - с аллергической реакцией, 17 человек - из-за укуса змей.
Несмотря на усилия врачей, 5 человек скончались от отравления лекарствами, 1 - от отравления уксусной кислотой и 1 - от отравления алкоголем.
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