Сколько человек отравились в Азербайджане в июле?

В июле в Клинический медицинский центр (КМЦ) обратились 880 человек с отравлением.

Как сообщили Day.Az в КМЦ, 158 из них были помещены в отделение токсикологии КМЦ, остальные были выписаны домой после оказания первой медицинской помощи.

Из них 100 человек отравились лекарствами, 22 - уксусной кислотой, 4 человека обратились с пищевым отравлением, 7 человек отравились этиловым спиртом.

Один человек был госпитализирован в связи с анафилаксией, 7 - с аллергической реакцией, 17 человек - из-за укуса змей.

Несмотря на усилия врачей, 5 человек скончались от отравления лекарствами, 1 - от отравления уксусной кислотой и 1 - от отравления алкоголем.