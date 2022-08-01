https://news.day.az/society/1483641.html В Азербайджане вырастет число поступающих в профучилища - госагентство
В Азербайджане вырастет число поступающих в профучилища - госагентство
Ожидается, что к концу 2026 года число поступающих в профессиональные учебные заведения Азербайджана достигнет 11 тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора - врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.
Он отметил, что в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" также определены цели, связанные с профессиональным образованием.
По его словам, одной из целей является создание новых специальностей в соответствии с рынком труда.
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