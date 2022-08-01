В Азербайджане сотрудник кафе умер, разливая пиво

В Хачмазе прозошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Халилов Сейидамир Эльнур оглу, работавший в кафе, расположенном на территории ОАО "Хачмаз Механизация транспорта", скончался, наливая напиток из пивного автомата в бокал.

Как выяснилось, молодой человек умер в результате удара током.

Отмечается, что кафе управлял дядя Сейидамира Халилова, который арендовав его у ОАО.

Прокуратура Хачмазского района проводит проверку по данному факту.