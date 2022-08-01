https://news.day.az/society/1483649.html В Азербайджане сотрудник кафе умер, разливая пиво
В Азербайджане сотрудник кафе умер, разливая пиво
В Хачмазе прозошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Халилов Сейидамир Эльнур оглу, работавший в кафе, расположенном на территории ОАО "Хачмаз Механизация транспорта", скончался, наливая напиток из пивного автомата в бокал.
Как выяснилось, молодой человек умер в результате удара током.
Отмечается, что кафе управлял дядя Сейидамира Халилова, который арендовав его у ОАО.
Прокуратура Хачмазского района проводит проверку по данному факту.
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