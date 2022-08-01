В Азербайджане начинается процесс записи в детсады

2 августа с 11:00 во всех городах и районах страны начнется процесс записи детей в дошкольные образовательные учреждения родителями.



Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, очереди, созданные родителем (законным представителем), будут обращены в заявку при наличии свободных мест в заявленном дошкольном образовательном учреждении в течение 1 месяца.

Родитель (законный представитель) должен подать документы в соответствующее учреждение в течение 15 дней после получения запроса, в противном случае запрос будет удален системой и в порядке очередности будет принят другой ребенок.