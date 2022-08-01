https://news.day.az/society/1483661.html Тяжелое ДТП на дороге Баку-Губа, есть погибшие и пострадавшие
Тяжелое ДТП на дороге Баку-Губа, есть погибшие и пострадавшие
Сегодня на участке автомагистрали Баку-Губа, проходящем по территории Сиязаньского района, произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, автомобиль марки "Hyundai" сошел с трассы и перевернулся. В результате аварии погибли две женщины, 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту проводится расследование.
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