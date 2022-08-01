Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем 32-37° тепла, в Баку ночью 24-26° тепла, днем 34-36° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 21-26° тепла.