Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере профобразования

Между Турцией и Азербайджаном было подписано соглашение о сотрудничестве в области профессионального образования. Оно предусматривает взаимодействие по шести специальностям в профессиональных учебных заведениях, которые будут построены в Баку и Габале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель директора - врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Он отметил, что в Габале это сотрудничество охватит специальности в сфере туризма и услуг, а в Баку - в сфере текстильной промышленности и ИТ.

По словам врио директора госагентства, в учебной программе новых учебных заведений будет учтен опыт Турции.

"Турецкая сторона примет участие в строительстве и управлении этими учебными заведениями. Прием в них будет организован в 2023/2024 учебном году. В них смогут поступить и граждане Турции. В Баку строится здание для одного такого профессионального учебного заведения. А в Габале проводятся инфраструктурные обновления. Турция обеспечит материально-техническую базу для новых профессиональных учебных заведений, а правительство Азербайджана взяло на себя расходы по их строительству", - сказал Керемов.