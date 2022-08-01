Новшество в профобразовании: Будут проводиться занятия по гибридным автомобилям

В учреждениях профобразования Азербайджана учащиеся будут приобретать необходимые знания и навыки по гибридным транспортным средствам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал замдиректора, временно исполняющий обязанности директора, Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

По его словам, сегодня в нашей стране достаточно гибридных автомобилей, и спрос на них продолжает расти.

"С этого года предусмотрено обучение учащихся профессиональных учебных заведений знаниям и умениям, необходимым в данной сфере", - отметил он.