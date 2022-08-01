На бакинском бульваре появилась казахская юрта

В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном (27 августа 2022 года) на Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта (возле Dəniz Vağzalı, напротив ресторана Reyhan), передает Day.Az.

В период с 6 по 31 августа 2022 года в юрте будет открыт информационно-туристический центр "Welcome to KZ" и планируется провести две выставки:

- постоянная: стенды о ярких достопримечательностях Казахстана - горнолыжный курорт "Шымбулак" (г.Алматы), космодром "Байконур", Центр соколиной охоты "Кыран" (с живым соколом и миром виртуальной реальности охоты с соколом), торгово-развлекательный центр "Esentai Mall" (г.Алматы), туристические направления авиакомпании "Эйр Астана.

- еженедельно сменяемые: города Алматы и Шымкент, Алматинская, Туркестанская и Мангыстауская области будут представлять свой туристический потенциал, проводить культурные, концертные и развлекательные программы.

У посетителей появится возможность познакомиться с казахскими традициями, посмотреть видеоролики, послушать мелодии и продегустировать национальные блюда страны Великой Степи, окунуться в мир древних кочевников и получить сувениры на память.

Мероприятия проводятся при поддержке Посольства Казахстана, туристической компании "Discover Almaty", авиакомпании "Эйр Астана" и Торгового дома Казахстана в Азербайджане.