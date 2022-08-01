К сведению поступающих в вузы и колледжи

В Азербайджане названы сроки выбора специальностей в вузы и средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), сроки выбора специальностей для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам (в том числе суббакалавров) - с 16 по 28 августа.

Сроки выбора специальностей для поступления в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования - с 8 по 17 августа.

Соответствующие номера журнала "Абитуриент" выйдут в свет за несколько дней до начала процедуры выбора специальностей.

Отметим, что для ознакомления с правилами заполнения и утверждения электронного заявления о выборе специальности, условиями конкурса и получения другой дополнительной информации можно обратиться в функционирующие на бесплатной основе "Центры консультирования абитуриентов". С подробной информацией о Центрах можно ознакомиться по ссылке:

Высшие учебные заведения и региональные отделения ГЭЦ.