В Азербайджане арестованы должностные лица

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в связи с незаконными действиями должностных лиц Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и отдельных муниципалитетов, было обеспечено привлечение к уголовной ответственности председателя Сарайского муниципалитета Абшеронского района Махи Гасанова, а также заведующего Хачмазским территориальным отделом Государственной службы по имущественным вопросам при минэкономики Айдына Джафарова, заведующего Габалинским территориальным отделом Баги Масимова и заведующего отделом Сумгайытского городского муниципалитета Шихали Аббасова.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос СМИ сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

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