В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 102 случая заражения коронавирусом, 104 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 798 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 786 786 человек вылечились, 9 748 скончались, число активных больных - 2 406.

За прошедшие сутки проведено 2 128 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 047 555 тестов.