https://news.day.az/society/1483766.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 102 случая заражения коронавирусом, 104 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 798 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 786 786 человек вылечились, 9 748 скончались, число активных больных - 2 406.
За прошедшие сутки проведено 2 128 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 047 555 тестов.
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