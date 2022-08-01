Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 6 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1, вторую дозу получил 1 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 4, бустер-дозой после положительного результата теста на коронавирус никто не прививался.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 818 011, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 366 777, вторую дозу получили 4 857 890 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 338 788, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 254 556 человек.