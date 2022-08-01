В Гёйгеле задержан подозреваемый в угоне скота - ФОТО
В Гёйгельском районе совершены кражи.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Гёйгельского РОП задержали жителя поселка Гаджимелик Рамина Юсибова, подозреваемого в кражах скота, которые он совершил в течение прошлого месяца.
Он похитил с пастбища на территории села Керемли шесть голов крупного рогатого скота общей стоимостью 10 000 манатов, принадлежащего местному жителю, и спрятал животных у своей тещи, проживающей в Гяндже.
Кроме того, в ходе следствия был установлен еще один факт совершенного им преступного деяния: Р.Юсибов украл с того же пастбища и продал две головы крупного рогатого скота, принадлежащего другому гражданину, общей стоимостью 2 000 манатов.
В ходе допроса задержанный признался в содеянном.
Расследование по данным фактам продолжается.
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