В Гёйгеле задержан подозреваемый в угоне скота

В Гёйгельском районе совершены кражи.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Гёйгельского РОП задержали жителя поселка Гаджимелик Рамина Юсибова, подозреваемого в кражах скота, которые он совершил в течение прошлого месяца.

Он похитил с пастбища на территории села Керемли шесть голов крупного рогатого скота общей стоимостью 10 000 манатов, принадлежащего местному жителю, и спрятал животных у своей тещи, проживающей в Гяндже.

Кроме того, в ходе следствия был установлен еще один факт совершенного им преступного деяния: Р.Юсибов украл с того же пастбища и продал две головы крупного рогатого скота, принадлежащего другому гражданину, общей стоимостью 2 000 манатов.

В ходе допроса задержанный признался в содеянном.

Расследование по данным фактам продолжается.