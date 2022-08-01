https://news.day.az/society/1483810.html В Гахе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Гахе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Гахском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на 29-м километре автодороги Шеки-Гах легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Чюдюллю Гахского района, Гурбанов Тебриз Араз оглу (1995 г.р.), сошел с дороги и сперва врезался в телефонный столб, а затем перевернулся. В результате аварии водитель и его пассажир-женщина получили телесные травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре