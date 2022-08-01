В Гахском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на 29-м километре автодороги Шеки-Гах легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Чюдюллю Гахского района, Гурбанов Тебриз Араз оглу (1995 г.р.), сошел с дороги и сперва врезался в телефонный столб, а затем перевернулся. В результате аварии водитель и его пассажир-женщина получили телесные травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.