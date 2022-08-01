Кямал Мамедов вписал свое имя в историю, став основателем международного паралимпийского движения по прыжкам с парашютом - фестиваль в Беларуси

В Минске прошел пятый Международный танцевально-парашютный фестиваль инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, организованный ОО "Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам" и ОО "Белорусская федерация танцев и художественной гимнастики на инвалидных колясках" при поддержке министерства спорта и туризма Беларуси. Азербайджанский паралимпиец Кямал Мамедов стал почетным гостем и вручил награды участникам фестиваля, сообщает Day.Az.

Председатель ОО "Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам", заслуженный тренер и чемпион Вооруженных сил СССР Валерий Коломиец вручил Кямалу Мамедову почетную статуэтку. Кямал Мамедов вписал свое имя в историю, став своеобразным основателем международного паралимпийского движения по прыжкам с парашютом среди танцоров-колясочников. Именно он 10 лет назад, 28 июля 2012 года, стал первым танцором-колясочником, который прыгнул с парашютом. Он сделал это с флагом Азербайджана в небе Беларуси, в аэроклубе "Боровая" под Минском. Среди женщин первой стала Анна Сиротюк (Беларусь). После этого сотни инвалидов совершили подобные прыжки с парашютом.

Кямалу Мамедову 42 года. Окончил Высшую военную школу в Турции. В 26 лет в результате тяжелого ДТП стал инвалидом первой группы (поврежден позвоночник). Несмотря на все невзгоды, окончил Московский государственный гуманитарно-экономический институт, стал призером международных паралимпийских соревнований по спортивным и латиноамериканским танцам. После прыжка в Минске повторил его в небе Украины и России. В августе 2014 года стал первым в Азербайджане человеком с ограниченными возможностями здоровья, который совершил полет на параплане. В октябре 2015 года совершил еще один исторический прыжок - посвященный 20-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА), в скайпарке AJ Hackett города Сочи он прыгнул с 69-метровой банджи в инвалидном кресле. С 2012 года - руководитель отдела образования, развития и информации НПКА, а с 2013 - исполнительный директор Детского паралимпийского комитета. С декабря 2017 года по март 2022 года - генеральный секретарь НПКА. О судьбе паралимпийца режиссером Марией Ибрагимовой снят документальный фильм "Я хочу летать" (I want to fly), удостоенный наград кинофестивалей в Великобритании, США, Перу, Таиланде, Колумбии, Португалии, Ирландии, Израиле, Германии, Непале, Турции, Египте, Индии, России, Украине и т.д.

Интересно, что в начале 2017 года он вновь обрел семью. С Пярваной Расулзаде познакомился в ноябре 2014 года во время одного из соревнований НПКА, где девушка была волонтером. Это была любовь с первого взгляда! Но Кямал всячески противился этому, ссылаясь на состояние своего здоровья. И тогда девушка пошла на отчаянный шаг - совершила удивительный поступок, прыгнув с парашютом с высоты 4000 метров и раскрыв флаг с надписью "Я люблю тебя, Кямал!". Прыжок был также совершен в небе Минска. Ну кто еще из девушек может так выразить свои чувства? А предложение руки и сердца Кямал сделал...на стадионе "Маракана" во время открытия XV летних Паралимпийских игр "Рио-де-Жанейро - 2020". Через год у них родилась дочь. Кстати, его дочь от первого брака, 13-летняя Сабина Мамедова стала первой в Азербайджане, кто в столь юном возрасте совершил прыжок с парашютом с высоты 4400 метров.