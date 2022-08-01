С завтрашнего дня начинается конкурс по приему на работу в детсады

Со 2 августа начинается конкурс по приему на работу в дошкольные образовательные учреждения педагогов-воспитателей на 2022-2023 учебный год.

Об этом сообщили Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования.

Отмечено, что конкурс состоит из этапов проверки электронных заявлений, тестового экзамена и собеседования.

На этапе тестового экзамена каждому кандидату предлагается 40 вопросов, связанных с содержанием и методикой, и 20 вопросов, связанных с педагогическим и психологическим подходами. На ответы на тестовые задания кандидатам отводится 120 минут. На этом этапе будет применяться 60-балльная система оценки, по 1 баллу за каждый вопрос. Неправильные ответы на вопросы теста повлияют на результат экзамена. 1 вопрос с неправильным ответом будет засчитан как -0,25 балла.

Результаты этапа собеседования также повлияют на общий балл. Таким образом, по окончательным результатам как этапа тестового экзамена, так и этапа собеседования конкурса, кандидатами будут заполняться вакантные должности поэтапно в течение года.



Более подробная информация об этапе собеседования будет опубликована в ближайшие дни.