Паралимпийка создала семью с героем Карабахской войны

В июне прошлого года паралимпийка Вусаля Керимова создала семью с героем второй Карабахской - Отечественной войны, артиллеристом, старшим лейтенантом Вагифом Бабазаде. А сегодня в семье произошло пополнение - родилась дочь, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Малышку назвали в честь свекрови - Севиль.

Они познакомились два года назад в соцсетях, стали переписываться, встречаться, полюбили другу друга и решили создать семью. Но пандемия и 44-дневная Отечественная война временно помешали их планам. Однако настоящая любовь, испытанная временем и трудностями, только еще больше привязала молодых людей друг к другу. Вагиф Бабазаде в период Отечественной войны воевал за освобождение Агдама и Физули, отмечен медалями "За освобождение Агдама", "За отвагу" и "За отличие на военной службе".

Вусаля Керимова - спортсменка, выступающая в соревнованиях по спортивным танцам на колясках. В 15 лет Вусаля упала и в результате полученной травмы стала инвалидом первой группы. Вскоре она начала заниматься спортивными танцами. В 2012 году стала бронзовым призером на соревнованиях в Беларуси и России, а в 2013 году на Кубке континентов в Москве вместе с Тамерланом Гадировым заняла в латиноамериканской программе первое место. Также в составе сборной Азербайджана по паралимпийскому фехтованию она приняла участие в чемпионате мира в Будапеште. Это было первое международное соревнование по паралимпийскому фехтованию для азербайджанских спортсменов. А в июне 2013 года Вусаля Керимова совершила прыжок с парашютом с высоты 4 тысячи метров в Московской области на аэродроме Коломна.

Вусаля Керимова - председатель общества "Поддержка спортсменов-инвалидов" при Национальном паралимпийском комитете Азербайджана. Обладатель государственной медали "Терегги". Работает в Центре "ASAN xidmət".