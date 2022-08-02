Новшество при возврате процента от НДС

При безналичном расчете процент НДС, подлежащий возврату покупателю, увеличивается. То есть, если в дальнейшем гражданин будет оплачивать приобретенный товар в безналичной форме вместо наличных, ему будет возвращено больше НДС.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ xezerxeber.az, эти предложения нашли отражение в пакете, предусматривающим изменения в Налоговый кодекс.

Согласно действующим правилам, в настоящее время часть налога на добавленную стоимость, возвращаемая покупателю, составляет 15 процентов НДС, уплаченного безналом, и 10 процентов НДС, уплаченного наличными средствами.

Например, теперь сумма налога на добавленную стоимость, возвращаемая покупателю за 100 манатов безналичной покупки, составляет 2 маната 28 гяпиков. Однако, если новые правила вступят в силу, то покупатель сможет получать 3 маната 5 гяпиков НДС за каждые 100 манат покупки. При оплате наличными покупок на сумму 100 манатов в настоящее время покупателю возвращается 1 манат 52 гяпика НДС. Если новые предложения вступят в силу, при оплате наличными покупателю будет возвращено только 76 гяпиков.

Кроме того, предложения предусматривают возврат НДС, уплаченного за медицинские услуги, оказанные физическими лицами, занимающимися медицинской практикой.

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