Вниманию желающих работать в мечетях

Сегодня начался этап собеседования на вакантные должности в мечетях Азербайджана, передает Day.Az.

Собеседование организовано в здании Азербайджанского института теологии и проводится комиссией при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями.

Результаты собеседования будут размещены на сайте Госкомитета (https://scwra.gov.az/az) в течение 5 рабочих дней. Согласно утвержденным правилам, кандидат, успешно прошедший этап собеседования, в течение 30 рабочих дней приказом председателя Госкомитета будет назначен религиозным служащим в местах поклонения или паломничества.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, но не назначенные на вакантную должность, будут числиться в резерве в течение двух лет.