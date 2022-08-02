В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны, передает Day.Az.

Для реализации пункта 4.1 указа Президента Азербайджана от 23 декабря 2021 года № 1513 было подписано постановление Кабинета министров № 271 от 2 августа 2022 года.

Утвержденные постановлением правила регламентируют предоставление единовременной выплаты военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, а также членам их семей, инвалидность которых установлена в результате получения ранения при исполнении обязанностей военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

Размер единовременной выплаты в соответствии с указом Президента Азербайджана № 1513 от 23 декабря 2021 года определен следующим образом:

I степень инвалидности - 8 800 манатов;

II степень инвалидности - 6 600 манатов;

III степень инвалидности - 4 400 манатов.

На получение единовременной выплаты имеют право:

- лица, которым была назначена инвалидность в результате ранений, полученных в период службы до 2 августа 1997 года;

- лица, у которых установлена инвалидность в результате ранения или заболевания при исполнении обязанностей военной службы;

- лица, у которых установлена инвалидность в связи со службой, но прошедшие реабилитацию;

- лица, получившие страховую выплату в размере меньшем, чем установленная сумма;

- в случае кончины лиц из вышеперечисленных категорий - их наследники.

Единовременная выплата производится за счет средств, выделенных на эти цели из государственного бюджета.