В море спасены 5 человек

Спасатели МЧС спасли в море 5 человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 51 пожару, 4 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.