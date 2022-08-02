https://news.day.az/society/1483954.html В море спасены 5 человек - МЧС
В море спасены 5 человек - МЧС
Спасатели МЧС спасли в море 5 человек.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 51 пожару, 4 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.
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