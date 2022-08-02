В Баку в результате несчастного случая погиб мужчина

В поселке Говсан Сураханского района Баку произошел несчастный случай с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee Хаким Гашимов, подавая назад автомобиль, сбил Наджафа Мамедова (1960 г.р.).

Госпитализированный с тяжелыми травмами мужчина скончался в больнице.

Автомобиль принадлежал брату Х.Гашимова, Азизу Гашимову, и он управлял транспортным средством без доверенности.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.