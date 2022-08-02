https://news.day.az/society/1483974.html В Баку в результате несчастного случая погиб мужчина
В Баку в результате несчастного случая погиб мужчина
В поселке Говсан Сураханского района Баку произошел несчастный случай с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee Хаким Гашимов, подавая назад автомобиль, сбил Наджафа Мамедова (1960 г.р.).
Госпитализированный с тяжелыми травмами мужчина скончался в больнице.
Автомобиль принадлежал брату Х.Гашимова, Азизу Гашимову, и он управлял транспортным средством без доверенности.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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