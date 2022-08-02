Названа сумма, выделенная на единовременные выплаты инвалидам первой Карабахской войны

На счета до 11 тысяч инвалидов первой Карабахской войны перечислена единовременная выплата, на финансирование которой направлено 67 миллионов манатов.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник на пресс-конференции председатель Государственного фонда социальной защиты при минтруда и соцзащиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Отметим, что в Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны.