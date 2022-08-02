В Исмаиллы задержаны два браконьера

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, были задержаны лица, занимавшиеся незаконным рыболовством на территории реки Кура, а также незаконной ловлей медицинских пиявок на территории села Тирджан Исмаиллинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Сотрудник службы Бахруз Магомедов сообщил, что в ходе разбирательства было установлено, что браконьерами оказались житель Нефтчалинского района Аладдин Гасымов и житель Исмаиллинского района Ильгар Нуруев. У браконьеров были изъяты охотничьи орудия, запрещенные к использованию.

"В отношении нарушителей составлены протоколы и приняты правовые меры", - отметил Б.Магомедов.

Представитель службы также отметил, что в ходе контрольных мероприятий, проводимых по стране, с участка реки Кура, проходящего через Нефтчалинский и Товузский районы, было извлечено 1 640 метров синтетической сети.