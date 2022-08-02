https://news.day.az/society/1484032.html Мужчина, выпустивший в Каспий "акулу", принес извинения - ВИДЕО
Мужчина, выпустивший в Каспий "акулу", принес извинения - ВИДЕО
Мужчина, выпустивший в Каспийское море похожего на акулу пангасиуса, был приглашен в отдел охраны рыбных ресурсов и борьбы с браконьерством Управления полиции на водном транспорте МВД.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в управлении.
Было отмечено, что Эльхан Османов извинился за то, что ввел в заблуждение граждан.
Напомним, несколько дней назад мужчина выложил в социальных сетях видео, на котором выпустил в Каспийское море "акулу".
Видео было неоднозначно воспринято пользователями соцсетей.
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