Мужчина, выпустивший в Каспий "акулу", принес извинения

Мужчина, выпустивший в Каспийское море похожего на акулу пангасиуса, был приглашен в отдел охраны рыбных ресурсов и борьбы с браконьерством Управления полиции на водном транспорте МВД.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в управлении.

Было отмечено, что Эльхан Османов извинился за то, что ввел в заблуждение граждан.

Напомним, несколько дней назад мужчина выложил в социальных сетях видео, на котором выпустил в Каспийское море "акулу".

Видео было неоднозначно воспринято пользователями соцсетей.