Стало известно о состоянии саперов, пострадавших при взрыве мины в Физули

Обнародовано состояние саперов, пострадавших при взрыве мины в Физулинском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства по разминированию, 2 августа сотрудник местной компании по разминированию Гусейнов Гылман Хидаят оглу (1976 г.р.) при исполнении служебных обязанностей на территории Физулинского района подорвался на противопехотной мине. В результате он был госпитализирован в районную больницу с травматической ампутацией правой ноги. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Ядыгяр Шукюров и Ровшан Ализаде, находившиеся поблизости в момент взрыва, прошли необходимое медицинское обследование. Состояние обоих оценивается как стабильное, они находятся под наблюдением врача, говорится в сообщении.