Проведен экзамен по приему на работу директоров и замдиректоров профтехучилищ

2 августа состоялся экзамен по приему на работу на 2022/2023 учебный год директоров и замдиректоров профтехучилищ, входящих в систему Министерства науки и образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве профессионального образования, право участия в экзамене получили 478 из 581 человека, прошедшего регистрацию на портале https://portal.edu.az/.

Среди кандидатов, принявших участие в экзамене, на вакантные должности директора претендовали 296 человек, а на вакантные должности заместителя директора - 182 человека. В рамках конкурса по стране было объявлено 22 вакансии директора и 28 заместителей директора.

На 90-минутном экзамене участники отвечали на тестовые задания по законодательству и логике.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, допускаются к участию в собеседовании.

Отметим, размещение на вакантные должности претендентов, отобранных по результатам конкурса, будет осуществляться с учетом порядка отбора, указанного в их электронных заявлениях.