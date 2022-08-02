Проведен экзамен по приему на работу директоров и замдиректоров профтехучилищ
2 августа состоялся экзамен по приему на работу на 2022/2023 учебный год директоров и замдиректоров профтехучилищ, входящих в систему Министерства науки и образования.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве профессионального образования, право участия в экзамене получили 478 из 581 человека, прошедшего регистрацию на портале https://portal.edu.az/.
Среди кандидатов, принявших участие в экзамене, на вакантные должности директора претендовали 296 человек, а на вакантные должности заместителя директора - 182 человека. В рамках конкурса по стране было объявлено 22 вакансии директора и 28 заместителей директора.
На 90-минутном экзамене участники отвечали на тестовые задания по законодательству и логике.
Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, допускаются к участию в собеседовании.
Отметим, размещение на вакантные должности претендентов, отобранных по результатам конкурса, будет осуществляться с учетом порядка отбора, указанного в их электронных заявлениях.
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