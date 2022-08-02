https://news.day.az/society/1484069.html В Гяндже задержаны изменившие конструкцию своих автомобилей водители - ФОТО
В Гяндже задержаны изменившие конструкцию своих автомобилей водители - ФОТО
Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Гянджи задержали водителей, демонстративно нарушавших правила дорожного движения и общественный порядок на территории города и вызвавших тем самым справедливое недовольство граждан.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, группа молодых людей использовала на своих автомобилях различных марок запрещенные звуковые сигналы. Выяснилось, что одни из них управляли транспортными средствами, не имеющими госномеров, а другие внесли изменения в конструкцию машин, создав таким образом опасность для других участников дорожного движения.
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