В Агджабеди мужчины продавали непригодную к употребелению говядину

Сотрудники Агджабединского РОП выявили подозреваемых в реализации непригодного для употребления в пищу мяса.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на основании поступившей в райотдел полиции информации правоохранители остановили автомобиль, которым управлял Габиль Будагов. При осмотре транспортного средства в нем была обнаружена испорченная говядина, принадлежавшая пассажиру Абульфату Набиеву.

Для экспертизы мяса в отдел полиции были приглашены сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Расследование по данному факту продолжается.