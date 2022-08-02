https://news.day.az/society/1484075.html В Агджабеди мужчины продавали непригодную к употребелению говядину - ФОТО
В Агджабеди мужчины продавали непригодную к употребелению говядину - ФОТО
Сотрудники Агджабединского РОП выявили подозреваемых в реализации непригодного для употребления в пищу мяса.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на основании поступившей в райотдел полиции информации правоохранители остановили автомобиль, которым управлял Габиль Будагов. При осмотре транспортного средства в нем была обнаружена испорченная говядина, принадлежавшая пассажиру Абульфату Набиеву.
Для экспертизы мяса в отдел полиции были приглашены сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.
Расследование по данному факту продолжается.
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