https://news.day.az/society/1484080.html В Азербайджане растет число заражений коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане растет число заражений коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 531 случай заражения коронавирусом, 294 человека вылечились, 4 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 799 471 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 787 080 человек вылечились, 9 752 скончались, число активных больных - 2 639 .
За прошедшие сутки проведено 3950 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 051 505 тестов.
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