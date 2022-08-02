В Азербайджане растет число заражений коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 531 случай заражения коронавирусом, 294 человека вылечились, 4 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 799 471 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 787 080 человек вылечились, 9 752 скончались, число активных больных - 2 639 .

За прошедшие сутки проведено 3950 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 051 505 тестов.