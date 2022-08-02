Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2195 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 377, вторую дозу получили 213 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1 368, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 237 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 820 206, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 367 154, вторую дозу получили 4 858 103 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 340 156, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 254 793 человека.