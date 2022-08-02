Женщине, представившейся сотрудником СГБ, вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по уголовному делу уроженки Агдама Эльнары Гасановой (1988 г.р.).

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, суд признал ее виновной по статьям 178 (мошенничество), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и 312 (взяточничество) Уголовного кодекса АР и приговорил к шести годам лишения свободы.

В ходе расследования было установлено, что Э.Гасанова переехала из Мингячевира в Баку, где работала администратором ресторана. В мае 2020 года она присвоила 7 000 манатов у человека, обратившегося к ней с просьбой помочь устроить внука А.Рашидли в Кюрдамирский центр ASAN Xidmət.

В сентябре того же года Э.Гасанова пообещала официанту ее ресторана посодействовать в освобождении из-под ареста его брата Эльшана Назарова, задержанного при попытке провезти наркотики из Ирана в Азербайджан. За это она получила от семьи Э.Назарова 34 000 манатов. При этом Э.Гасанова представилась сотрудницей Службы государственной безопасности (СГБ) и заверила, что у нее есть знакомые среди высокопоставленных лиц.

Однако женщина не выполнила ни одно из данных гражданам обещаний. После обращения в правоохранительные органы жителя Кюрдамира Э.Назарова она вернула ему 7 000 манатов. Большую часть другой вышеуказанной суммы она так и не смогла компенсировать, так как потратила ее на личные нужды.