https://news.day.az/society/1484144.html Пожар на судне в Баку
Пожар на судне в Баку
В морском порту Пута на судне произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на "горячую линию" поступила информация о пожаре на судне в морском порту Пута в Гарадагском районе города Баку.
По вызову на место происшествия оперативно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Пожар был потушен пожарными.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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