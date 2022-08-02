Пожар на судне в Баку

В морском порту Пута на судне произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на "горячую линию" поступила информация о пожаре на судне в морском порту Пута в Гарадагском районе города Баку.

По вызову на место происшествия оперативно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар был потушен пожарными.

Будет предоставлена дополнительная информация.