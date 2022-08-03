В Баку найден мертвым директор филиала популярной сети магазинов

Директор филиала популярной сети магазинов в Баку найден мертвым на складе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в магазине одежды Kığılı, расположенном на территории Ясамальского района.

Рашид Алиев 1991 года рождения, заведующий магазином филиала "Эльмляр", был обнаружен мертвым на складе.

По факту начато расследование.