https://news.day.az/society/1484179.html В Баку найден мертвым директор филиала популярной сети магазинов
В Баку найден мертвым директор филиала популярной сети магазинов
Директор филиала популярной сети магазинов в Баку найден мертвым на складе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в магазине одежды Kığılı, расположенном на территории Ясамальского района.
Рашид Алиев 1991 года рождения, заведующий магазином филиала "Эльмляр", был обнаружен мертвым на складе.
По факту начато расследование.
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