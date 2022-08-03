Пожар в поселке Джейранбатан

В поселке Джейранбатан вспыхнул пожар.

Возгорание в одном из садов поселка Джейранбатан Абшеронского района было потушено подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, в результате пожара на площади 400 кв. м сгорели камыши и различные виды фруктовых деревьев.

Близлежащий дом был защищен от огня.