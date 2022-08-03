https://news.day.az/society/1484184.html Пожар в поселке Джейранбатан
Пожар в поселке Джейранбатан
В поселке Джейранбатан вспыхнул пожар.
Возгорание в одном из садов поселка Джейранбатан Абшеронского района было потушено подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, в результате пожара на площади 400 кв. м сгорели камыши и различные виды фруктовых деревьев.
Близлежащий дом был защищен от огня.
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