МВД обратилось к гражданам в связи с днем Ашуры

МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашуры.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"В течение месяца Мухаррам, который начался 30 июля текущего года, а также в день "Ашура", который приходится на 8 августа, религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, святилищах и на принадлежащих им территориях в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания".

Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников церемонии, свободного посещения мечетей, беспрепятственного выполнения религиозных обрядов. Рекомендуется также организовывать церемонии в соответствии с санитарными нормами".