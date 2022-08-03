https://news.day.az/society/1484210.html Жителя Баку жестоко избили в драке
Жителя Баку жестоко избили в драке
В Баку в результате драки серьезно пострадал мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел на улице Джавадхана в Насиминском районе столицы. Конфликт между Халилли Сахибом Насреддином оглу и Гусейновым Беюкага Маис оглу перерос в драку. В результате С.Халилли швырнул Б.Гусейнова на асфальт. Затем он нанес многочисленные удары кулаками по лицу Б.Гусейнова.
Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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