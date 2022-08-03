https://news.day.az/society/1484232.html В Баку автомомбиль врезался в бетонную перегородку - ВИДЕО
В Баку автомомбиль врезался в бетонную перегородку - ВИДЕО
В столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, кадры аварии были опубликованы в социальных сетях.
ДТП зафиксировано ночью на проспекте Гейдара Алиева. В ходе аварии автомобиль Peugeot врезался в бетонную перегородку.
Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента нет.
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