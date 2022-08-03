В Баку автомомбиль врезался в бетонную перегородку

В столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, кадры аварии были опубликованы в социальных сетях.

ДТП зафиксировано ночью на проспекте Гейдара Алиева. В ходе аварии автомобиль Peugeot врезался в бетонную перегородку.

Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента нет.