К сведению желающих посетить Шушу

Генеральная прокуратура подготовила разъяснительное видео по поводу поездки в Шушу.

Как передает Day.Az, на видео, подготовленном пресс-службой Генеральной прокуратуры, даны разъяснения гражданам в связи с порядком посещения Шуши.

Отмечено, что важно знать правила поведения при поездке в Карабах, чтобы бороться с теми, кто пользуется любовью людей к родине для осуществления своих преступных намерений:

"Граждане, которые хотят поехать в Шушу, являющуюся нашей исторической землей, должны зайти на портал "Yolumuzqarabaga.az" посредством системы "ASAN login", а затем выбрать один из рейсов и приобрести билет, указав свой e-mail, серию удостоверения личности, FİN-код и другую необходимую информацию о себе".

Напомним, в просветительском видеоролике, представленном Генпрокуратурой несколько дней назад, приведена информация о компаниях, организующих фиктивные туры в Шушу.