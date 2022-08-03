Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла, в Баку ночью 24-26° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 35-39° тепла, местами 41° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 24-29° тепла.